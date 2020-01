Se billedserie Der blev budt på bobler og kransekage til nytårskur, der samtidig var en forsinket reception for det nye Osted Sundhedshus. Foto: Daniel Sennek

Festlig fejring af succesfuldt samarbejde

Lejre - 27. januar 2020 kl. 08:44 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sommeren sidste år slog Klinik for Fodterapi og Osted Massage pjalterne sammen og åbnede Osted Sundhedshus på Bygaden 18A. I weekenden fejrede de så en succesfuld start med bobler og kransekage til nytårskur.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Glade kunder og familie slog et smut forbi lørdag til Anette Thorsts hjemmebagte kransekage og et tillykke med det nye Sundhedshus, der nu har ekstisteret i godt et halvt år.

- Det er simpelthen gået forbavsende godt. Vi har ikke fortrudt at rykke herned et eneste sekund. Det er dejligt, at vi er endnu flere hernede, hvor vi samtidig har fået mere plads. Vi har fået et godt samarbejde og et skønt arbejdsmiljø, siger Anette Thorst.

Nytårskuren kommer efter et travlt år, hvor Anette Thorst også åbnede klinik i Roskilde. Så med starten af to nye klinikker har der mildt sagt været nok at se til.

- Det har været et travlt, men meget godt år, vil jeg sige. Vi er glade for at komme herned, og samtidig etablere samarbejdet med Michael. Vi har blandt andet haft flere kunder, der dobbeltbooker, så der er mere i det end bare at deles om huslejen. Alle nyder godt af samarbejdet, fortæller Anette Thorst.

- Tidligere havde jeg massagen derhjemme på den anden side af gaden, så jeg skulle lige vurdere, om det kunne svare sig for mig at betale for et lokale. Kunne det så løbe rundt? Ja, det kan det i hvert fald, og jeg har heller ikke fortrudt beslutningen om at etablere Osted Sundhedshus på noget tidspunkt. Vi har lækre omgivelser og lokaler, så det er en fantastisk tid, siger en storsmilende Michael Bruun.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde.