Fernisering: En tunnel åbner nye vidder

Den grå beton er ikke indbydende. Billedkunstrådet har derfor fået fremstillet en 14 meter lang billedtavle, med den lokale fotograf Ole Malling som ophavsmand, og den opsættes i tunnelen. Motivet forestiller det midtsjællandske skovhøjland ved Ravnsholte, seks kilometer syd for Hvalsø, efter det just har regnet en majmåneds morgen.

- Tanken er at inspirere de travle pendlere, de morgentrætte hundelufter, de forbipasserende børn og unge og alle andre, der i løbet af deres dag benytter sig af tunnelen under stationen. I stedet for at blive mødt og omsluttet af betonens grå indre, bliver der i stedet åbnet op til udsyn og gives langt bredere vider, fortæller kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux.