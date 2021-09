Fem år fejres onsdag

Danmissions genbrugsbutik i det sydlige Osted har oplevet forrygende fremgang i de fem år, den har eksisteret. Privatfoto

Lejre - 29. september 2021 kl. 10:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Onsdag den 29. september fylder Danmissions store genbrugsbutik i Osted fem år - den er i dag Danmissions mest sælgende butik øst for Storebælt.

Genbrugsbutikken i Osted er lidt af et tilløbsstykke - både for kunder og frivillige. Butikken oplever stor opbakning fra lokale kunder og dedikerede frivillige, der har lyst til at gøre en vigtig forskel.

Det var lidt af et sats at åbne en genbrugsbutik på hele 1000 kvadratmeter i en mindre by som Osted. Men det viste sig hurtigt at være en rigtig satsning. Siden starten for fem år siden er salget steget støt, og butikken er Danmissions mest sælgende butik øst for Storebælt.

Danmission driver 69 genbrugsbutikker landet over, og overskuddet går til den folkekirkelige organisations arbejde for at skabe bedre vilkår for mennesker, lokalsamfund og natur i Asien, Afrika og Mellemøsten.

Butikken i Osted har en meget stor lokal kundekreds, men også faste kunder fra det meste af Sjælland.

Butikken i Osted har en meget stor lokal kundekreds, men også faste kunder fra det meste af Sjælland.

30 lokale meldte sig som frivillige, og det er steget til 40 frivillige i dag. Men udviklingen er gået så stærkt, at der er behov for endnu flere frivillige. Det fortæller Knud Poulsen, der er frivillig butiksleder:

- Vi ved, at der kan være nogle, der går og overvejer, men er usikre på, om det nu også er noget. Derfor lancerer vi i butikken et nyt tiltag »Frivillig for en dag«, hvor det vil være muligt at få et indblik i, hvad det indebærer at være frivillig. Vi tror det kan hjælpe nogen, at de får mulighed for at afprøve det - helt uden forpligtigelser, siger han.

Knud Poulsen nævner, at der blandt butikkens frivillige hersker en særlig ånd.

- De frivillige brænder for vores butik, og vi får næsten hver dag ros fra kunder, ikke mindst for den fine orden, som vi gør en dyd ud af. Vi sætter en stor ære i, at tingene skal være i orden, når de sættes til salg. I dag forventer genbrugskunder, at kvaliteten er i orden, og at man kan få en fin service, siger han.

En vigtig faktor for at opfylde kundernes forventning til kvalitet er, at de donationer, som butikken modtager, også er salgbare og i orden.

- Størstedelen af de donationer, der kommer ind, er meget fine. Uden donationer var det ikke muligt at drive butikken, som vi gør, så vi er meget taknemmelige for, at der er så mange, der betænker os, siger Knud Poulsen.

Butikken tilbyder et meget stort varesortiment såsom møbler, tøj, isenkram, legetøj, bøger, CD og DVD, TV og radio, tekstiler, lamper, billeder og meget mere.

Fem års dagen markeres med 40 procent rabat på alle varer i butikken. Tilbuddene gælder i perioden 29. september til og med 2. oktober. På selve fødselsdagen, onsdag den 29. september, byder butikken på kaffe med lidt sødt til.