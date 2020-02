Se billedserie Harry Potter brugte magi - og hundrede karameller væltede ud på gulvet. Foto: Agnete Vistar

Fastelavnsfest: Harry Potter fik jackpot - og Hermione tryllede

Lejre - 23. februar 2020 kl. 18:13 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fastelavnsfesten i Lejrehallen søndag eftermiddag trak fulde huse, og Allerslev Gymnastikforening kan endnu en gang glæde sig over stor opbakning. Foreningen arbejder stedse på at byde på nye aktiviteter, skribver DAGBLADET Roskilde mandag.

Lejrehallen var så myldrende fuld med mennesker i alle aldre i går eftermiddags, at formanden for arrangøren, Sine Gormsen fra Allerslev Gymnastikforening beskrev det som rekord. Der var langt over 200, og flere kunne hallen ikke bære.

Den traditionelle fastelavnsfest her, som også byder på aktiviteter i et legeland, plejer at trække mange. Men de 300 fastelavnsboller og de mange juice-kartoner fik hurtigt ben at gå på, alt mens små og store gav tønderne bøllebank.

Hermione svingede med tryllestaven og forårsagede massefald på trackpuden, og en lille Harry Potter gav hende ikke noget efter i magiske evner og slog flere hundrede karameller af tønden og blev kattekonge.

Der var ganske enkelt tryk på. Et korps på 20 frivillige fra Allerslev Gymnastikforening lagde kræfter i at få al ting til at glide.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde mandag.