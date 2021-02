Fastelavn blev holdt på Facebook

Se billedserie Rikke Zwisler Grøndal serverer store slikposer for Alma og Maja Kofoed-Jensen. Foto: Britt Nielsen

Lejre - 15. februar 2021 kl. 09:42 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Hvad gør man, når det ikke er muligt at holde den traditionelle fastelavnsfest med tøndeslagning og omkring 200 børn? Gruppen bag fastelavn i Hvalsø synes, at der skulle ske et eller andet, så i weekenden holdt de en online fastelavnsfest.

Her var det muligt at blive bedømt i ni forskellige kategorier.

- 19 forskellige har sendt billeder, tegninger og historier, og flere har sendt til flere kategorier, så vi er godt tilfredse, fortalte Jette Jensen fra Socialdemokratiet, da hun søndag eftermiddag kørte rundt og uddelte store slikposer til nogle af vinderne sammen med Rikke Zwisler Grøndal (S), der er medlem af byrådet, men i denne forbindelse også var repræsentant for fagbevægelsen

Hvalsø Brugs havde sørget for en kasse med færdigpakkede godteposer, så de to kvinder skulle blot sørge for, at vinderne var hjemme.

Den første familie, som fik besøg, var familien Eiland, hvor mor Rikke Eiland havde sendt billeder ind, som var taget i fredags, inden børnene seks-årige Laura og fire-årige Oliver skulle i henholdsvis skole og børnehave.

Oliver Eiland var meget begejstret for besøget.

- Man kan lave snebolde nu. Og vi har en hule, fortalte han glad, mens han drønede rundt, men heldigvis fik fanget en slikpose.

Familien Kofoed-Jensen havde netop været ude at gå en tur langs vandet ved Ejby, men 6-årige Alma og 10-årige Maja var klar til at fange hver en slikpose i kassen.

De vandt også med billeder fra i fredags, men havde blandt andet også sendt tegninger til konkurrencen.

De nikkede begge ja til, at det var godt at være tilbage i skolen, og det var heldigt, at de nåede at komme tilbage i skolen, inden fastelavn.

Bag arrangementet stod Socialdemokratiet, Hvalsø Kirke, Hvalsø Brugs og Fagbevægelsen. Selv om online-konkurrencen har været en mulighed for at der skete lidt, håber Rikke Zwisler Grøndal og Jette Jensen, at der næste år kan holdes tøndeslagning helt efter traditionen.

Resten af vinderne skal hente deres slikposer hos Rikke Zwisler Grøndal på Stensager 34 i Hvalsø.