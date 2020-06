Farverig oplevelse fuld af indtryk

Se billedserie Gunhild Fogh Rasmussen holdt åben galleri i den gamle grisestald på Holtensmindevej. Her havde hun tre gæstekunstnere på besøg. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Lejre - 01. juni 2020 kl. 08:37 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holtensminde/Hvalsø: Der var kunst til den helt store guldmedalje over weekenden. Hvad enten man er til malerier i alskens motiver, farver og teknikker eller skulpturkunst, smykker eller noget helt andet, så kunne man få én på opleveren i weekendens Kunst i Pinsen, hvor 13 kunstnere over hele Lejre Kommune udstillede som en del af arrangementet.

Et af stederne, hvor man kunne opleve flere forskellige slags kunst, var Gundhilds Galleri i Holtensminde, der drives af Gunhild Fogh Rasmussen, der tidligere skabte og drev bryggeriet Hornbeer med sin mand, Jørgen. I november åbnede hun Gunhilds Galleri og i pinsen viste hun sin egen kunst frem, sammen med tre besøgende kunstnere.

- Åbningen af galleriet og tiden efter er simpelthen gået over al forventning. Det har været en virkelig god oplevelse, og det er jo bare dejligt at have et sted at være, hvor der er plads og folk kan komme forbi og se min kunst. Og så har det jo glædet mig helt vildt, at Kunst i Pinsen bliver til noget alligevel, fortæller Gunhild Fogh Rasmussen.

Lørdag, søndag og mandag kunne man opleve Gunhild Fogh Rasmussens egne malerier, samt tre gæsteudstillere: Elsebeth Westmark med smykkedesign, bronzefigurer fra Bill Højelsen og unikke tæpper fra Vibeke Volf.

- Gunhild ringede og spurgte, om jeg ville udstille med hende over pinsen. Den mulighed kunne jeg ikke gå glip af, så jeg slog til. Det er en god fornemmelse at vise sit håndværk frem og få folks kommentarer til det, fortæller Vibeke Volf.

Mens solen skinner fra en næsten skyfri himmel, kommer en lang række gæster forbi galleriet i Hornsherred. De farverige malerier på væggene danner rammen om selv udstillingen. Udenfor kan gæster opleve Gunhild Fogh Rasmussen have, for der er slået to fluer med et smæk, da der også er åben have.

- Der er simpelthen så dejlig stemning, så man bliver jo bare helt glad. Sådan en udstilling over flere dage giver en lang række indtryk og rigtig meget inspiration og feedback, siger Gunhild Fogh Rasmussen, der dog heller ikke har ligget på den lade side under coronaepidemien.

- Der har faktisk slet ikke været stille, nærmest tværtimod. Der er rigtig mange, der har haft tid og overskud til for eksempel at ommøblere derhjemme. Så jeg har haft mange opkald fra folk, der gerne ville se på kunsten. Men det slår nu ikke at have åbent galleri for alle interesserede i tre dage hen over pinsen, fortæller Gunhild Fogh Rasmussen.

En anden kunstner, der også har åbnet op og viser sin kunst frem er Ida Sofie Lester fra Hvalsø. Hoveddøren til hjemmet på Ørnevej er åbnet op, og de mange malerier vist frem for gæster.

- Det er virkelig sjovt at vise min kunst frem, hvor man kan få en masse forskellige reaktioner fra folk. Kunst i Pinsen giver noget helt andet end en udstilling et sted. Der er en anderledes ro og afslappethed over det, når det foregår i eget hjem, siger Ida Sofie Lester.

Hun er maler og kommer fra en familie, der i mange år har dyrket kunsten. Hendes mormor og morfar var en del af kunstnermiljøet i Paris i 20'erne, hendes mor var keramiker og hun selv blev væverske, som hun underviste i. Da det ligesom blev udfaset, så faldt valget om at undervise videre i malerkunsten meget naturligt.

- Jeg har altid undervist i kunst, og det ligger dybt i mit DNA. Jeg elsker at male, og udtrykker livet og følelserne gennem mine malerier. Jeg har været med i Kunst i Pinsen midnst fire gange - med pauser undervejs. Og i år følte jeg, at det bare var det helt rigtige igen, siger Ida Sofie Lester.

Hele pinsen har man kunnet opleve de mange kunstnere i Lejre Kommune udstille og vise deres egen kunst frem, til stor glæde for mange besøgende.