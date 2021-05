Et glimt op under trætophytterne, som befinder sig seks meter oppe i træerne. Arkivfoto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Farvel til romantik i trætop-hytter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel til romantik i trætop-hytter

Lejre - 27. maj 2021 kl. 09:28 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Sidste efterår indsendte DN en klage til såvel Lejre Kommune som Fredningsnævnet over brugen af Ryegaards to trætop-hytter i Ryegaard Dyrepark. Og nu har kommunalbestyrelsen besluttet at præcisere brugen af hytterne over for Ryegaard.

Nemlig at brugen skal ske i overensstemmelse med tilladelsen og vilkårene om, at hytterne kun må anvendes af spejder-organisationer og andre organisationer med friluftsliv og naturoplevelser som hovedformål.

De to trætop-hytter, som er placeret seks meter oppe i træerne i den vestlige del af skovene ved Ryegaard, blev bygget i 2015 med dispensation fra Natur- og Miljøklagenævnet. Lejre Kommune gav en dispensation fra fortidsminde-beskyttelseslinjen med vilkår om, at hytterne kun benyttes til spejderformål og lignende aktiviteter.

Klagen fra DN går på, at udlejningen af hytterne til romantisk formål og til konferenceformål ikke kan betragtes som omfattet af vilkårene. DN henviser til, at der i den ene hytte er indrettet til romantik med dobbeltseng, lænestole m.m.

Ryegaard gods er langt fra enig i sidstnævnte - hytterne (dem begge) anvendes fortrinsvis af spejderne, og lejlighedsvis af andre brugere, der har en særlig interesse for natur og fritidsliv. Små konferenceophold og romantisk overnatning for to sker også lejlighedsvis.

Såvel kommunen som Ryegaard har indhentet ekspertise udefra for at få afklaret, om det er ulovlige forhold, der finder sted i dobbeltsengen oppe i den ene hytte. De to eksperter er uenige i fortolkningen af dispensationer og landzonetilladelse.

Sagen gav anledning til en heftig debat mellem Ivan Mott (EL) og Chr. Fjeldsted Andersen (V), da sagen kom op i kommunalbestyrelsen tirsdag aften. Det kan man læse mere om i Dagbladet Roskilde torsdag.