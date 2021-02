Farvel til oliefyret - vær med på videomøde

Der er penge at spare, hvis man vælger at udskifte sit oliefyr til en varmepumpe. Energistyrelsen giver i år 675 millioner kroner i tilskud til energiforbedringer i private helårsboliger.

Lejre Kommune inviterer nu i samarbejde med SparEnergi til webinar - det sker onsdag den 10. marts klokken 19. På webinaret kan man få klarhed over, om en luft til vand-varmepumpe eller jordvarme er det rigtige for én. SparEnergi vil også give gode råd til generelle energiforbedringer.

Tilskuddet gør det markant billigere at få udført energirenoveringer af helårsboliger. Samtidig har boligejere udsigt til en lavere varmeregning, og man gør en positiv forskel for vores klima ved at spare energi og dermed udlede mindre CO2. Tilskuddet er skattefrit for private boligejere.

I efteråret 2020 inviterede Lejre Kommune SparEnergi til at fortælle mere om energiforbedringer og tilskud i efteråret. Her var interessen overvældende; 150 deltog over to aftener. Webinarerne er en hurtig og nem måde at få nyttig information om energiforbedringer.