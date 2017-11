SF?s nestor Villy Hauritz må sige farvel til kommunalbestyrelsen. Han er fortsat formand for Udvalg for Børn og Ungdom indtil årsskiftet, når den nye kommunalbestyrelse tager over. Foto: Agnete Vistar

Farvel til SF's nestor i kommunalbestyrelsen

Lejre - 29. november 2017 kl. 11:04 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Villy Hauritz er det mest prominente medlem af kommunalbestyrelsen, der nu må forlade den. I alt er det farvel i Lejre til 10 politikere, heraf otte, der genopstillede til kommunalvalget, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Villy Hauritz er ikke på nogen måde chokeret over det slag, kommunalvalget gav ham sidste tirsdag. SF-nestoren fortæller, at han faktisk en måned har været forberedt på, at han med sandsynlighed kunne ende med ikke at blive valgt.

Villy Hauritz var stillet op som nr. 2 på SF's 12 mand lange liste og er fortsat formand for det tunge fagudvalg Udvalg for Børn og Ungdom, indtil et nyt hold overtager udvalget efter årsskiftet.

- Da jeg så, at listen Levende Landsbyer stillede op, vidste jeg, at mange stemmer kunne gå den ene eller anden vej. Og jo, jeg ville meget gerne have fortsat og håbede på, at 2. pladsen på listen kunne give noget. Men jeg tror, at vi seks, der stillede op i Kirke Saaby, tog stemmer fra hinanden, forklarer han.

