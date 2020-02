Fartsyndere blitzet - der køres alt for stærkt på Hornsherredvej

Politiet har i flere omgange haft den automatiske trafikkontrol (ATK) - fotofælden - ude i gang på Hornsherredvej og lavet målinger. Målingerne blev foretaget af trafikken i nordgående retning på Hornsherredvej ud for nr. 3 - Borrevejle-grillen - hvor det er tilladt at køre 60 km/t. Og resultatet af målingerne var følgende:

Onsdag den 29. januar i tidsrummet mellem kl. 13.52 og kl. 19.30 passerede 3449 biler/lastvogne, og der blev blitzet 166 bilister. Heraf kørte ni bilister til et klip i kørekortet, to til betinget frakendelse af førerretten. Den højest målte hastighed var 107 km/t.

Resultatet af disse kontroller giver politiet et tydeligt billede af, at det er meget generelt, at bilisterne på strækningen kører for stærkt. Politiet har derfor planlagt flere målinger med ATK-bilen på Hornsherredvej i fremtiden.

Baggrunden for, at politiet har valgt at tjekke Hornsherredvej er en række henvendelser fra borgere, som har gjort opmærksom på, at der blev kørt for stærkt på Hornsherredvej i Kirke-Såby, Lejre.