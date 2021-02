Se billedserie Herslev Kirke blev lyst op indvendigt i en changerende farvepragt, der åbenbarede nye aspekter ved det gamle kirkerum. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fantastiske billeder: Kirken fejrede at lyset vender tilbage med lysshow

Lejre - 03. februar 2021 kl. 11:23 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

En symfoni af lys i fantastiske farver prægede kyndelmisse gudstjenesten tirsdag aften i Herslev Kirke, hvor også kirkegården var badet i de smukkeste farver.

Det er koldt, og coronaen har stadig sit greb om os alle. Men der er lys i mørket, helt bogstaveligt - det var der i aftes, hvor Herslevs initiativrige medarbejdere satte glød til det smukkeste initiativ med et lysshow i kirken og på kirkegården i tre timer. Det skete i anledning af sognepræst Henriette Andersens kyndelmisse gudstjeneste.

Den smukke lyssætning i Herslev nåede at blive set af mange i små grupper, der ankom i en stadig strøm. Alle overholdt coronareglerne på bedste vis.

- Oprindelig var det hensigten, at vores konfirmander skulle ind til den årlige gudstjeneste med lysshow for konfirmander i Uge 6 i Roskilde Domkirke, men den er aflyst. Så dette års konfirmanderne går glip af den oplevelse under det store træf. Under normale omstændigheder har vi samtidigt også haft en lysgudstjeneste for konfirmanderne her til kyndelmisse, fortæller sognepræst Henriette Andersen.

Men konfirmanderne undervises virtuelt for tiden. Så Henriette Andersen besluttede, at der skulle ske noget særligt her til kyndelmisse. Noget der kunne give folk noget glæde og lys i mørket.

Hun satte sig sammen med graver Pernille Damborg og lysmand Danny Jeppesen, og trioen udviklede videre på ideerne under en brainstorm.

24 lamper lyste op i en symfoni af farver inde i kirken og ude på kirkegården, hvor lyset i blev kastet op i kronerne på de næsten 30 meter høje kastanjetræer, mens en fortryllet stemning lagde sig over stedet. De mange lysende farver fandt vej ud i alle kroge af kirkegården, mens stjernerne tindrede denne iskolde aften, hvor temperaturen faldt til minus 5 grader.

Kirkens indre var en betagende oplevelse for sig, hvor farverne changerede og man gennem farvernes prisme opdagede nye aspekter af det gamle kirkerum.

Gudstjenesten blev livestreamet fra kirken, der før har haft stor succes med at livestreame juleaftens-gudstjenesten, som er blevet set af over 700 mennesker.

- Lys kaster glæde af sig, lys bringer håb i mørket - det skal vi være sammen om denne aften og glæde os over, at lyset nu kommer igen og håbet vokser i os, når vi dag for dag kommer tættere på at være igennem pandemiens mørke, sagde Henriette Andersen til kirkegængerne.