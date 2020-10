Fandt muligt danefæ i skuffen: - Det er helt vildt

Kort før efterårsferien fik museumsinspektør of arkeolog Cille Krause en spændende besked. Det var et billede og en kort beskrivelse af den ene halvdel af en gammel støbeform - og om den måske var af interesse for museet. Det var den i den grad, for den er nu sendt til danefævurdering på Nationalmuseet