Falske betjente slår til igen

Mandag klokken 11.00 rettede en person rettede henvendelse til ældre dame på kvindens bopæl på Niels Hansensvej i Ejby. Personen udgav sig for at være en politibetjent fra en teknisk afdeling og fortalte, at hendes bankkonto var ved at blive hacket. Han ønskede derfor at den 86-årige kvinde udleverede sig dankort samt kode, hvilket kvinden gjorde.