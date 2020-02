Falsk betjent i nyt forsøg på at snyde

Politiet i Roskilde har igen fået en anmeldelse om en falsk betjent, der forsøger at snyde ældre mennesker, der ikke har så stort et kendskab til internettet og dets fælder.

Seneste anmeldte tilfælde er mandag eftermiddag. Her var en 86-årig kvinde fra Ejby ved Kirke Hyllinge først blevet kontaktet af en person, der havde ringet hende op og talt groft til hende og udspurgt om hende om hvilke værdier, der var i huset. Kvinden havde dog afvist at være i besiddelse af noget af værdi.

Senere var en mand dukket uanmeldt op, og han hævdede, at han var politimand. Han fortalte kvinden, at han kom fra teknisk afdeling, og at hendes bankkonto var blevet hacket. I den forbindelse ville han gerne have hendes dankort og pinkode, så han kunne råde bod på hackningen. Kvinden udleverede begge dele, men fik det dog spærret kort tid efter.