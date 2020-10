Arkivfoto: Kenn Thomsen

Falsk bankmand snyder kvinde for femcifret beløb

Lejre - 12. oktober 2020 kl. 11:44 Af Agnete Vistar

En mystisk sag med en uberettiget bankoverførsel skete fredag aften, hvor en 74-årig kvinde fra Kirke Hyllinge blev kontaktet over telefonen af en fremmed mand, der udgav sig for være en medarbejder i hendes bank.

Han sagde til hende, at banken modtog en del alarmer på forskellige bankkonti, så han ville lige sikre sig, at alt var i orden på kvindens bankkonti. Den falske bankmand sendte derefter en SMS-besked, hvor kvinden skulle godkende, at han undersøgte hendes bankkonti. Det ønskede hun ikke og foretog sig ikke mere, før hun næste dag kontrollerede sine bankkonti.

Nu kunne hun se, at der pludselig var sket en uberettiget overførsel af et femcifret beløb til et andet pengeinstitut. Hendes bank ville derfor forsøge at få stoppet overførslen ved at kontakte den andet pengeinstitut.

Kvinden er nu opfordret til at gøre indsigelse over for banken. Politiet undersøger i samarbejde med hendes bank, hvad der er foregået på hendes bankkonti. Det sker i et forsøg på at få identificeret nogen, der kan havde fået uberettiget adgang til kontiene.