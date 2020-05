Artiklen: Får lov at låne 19 millioner

Lejre Kommune er én af 17 kommuner der nu får lov til at låne 19 millioner kroner fra en særlig lånepulje til at styrke lav likviditet. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Lejre havde søgt om at få lov at låne 30 millioner kroner. Så meget er ikke lykkedes at få adgang til - men 19 millioner er også godt, mener borgmester Carsten Rasmussen (S).