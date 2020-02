Billedet er fra en tidligere fastelavnsfest i Hvalsø Hallen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Få overblikket: Her holdes der fastelavn i Lejre Kommune

Lejre - 20. februar 2020

Weekenden vil bære præg af børn i alverdens udklædninger, tøndeslagning, fastelavnsboller og kattekonger og dronninger, når det er tid til at fejre fastelavn. Det betyder også en masse forskellige arrangementer i Lejre Kommune.

Her kan du få et overblik over weekendens fastelavnsfejringer:

Lørdag den 22. februar: EJBY: Fastelavnsfest i Bramsnæsvighallen fra klokken 10.00-13.00. Det koster 20 kroner for medlemmer af Ejby Bylaug og 30 kroner for ikke medlemmer. Indgangen dækker fastelavnsbolle, juice og slikpose til børnene - og kaffe og the til de voksne.

Søndag den 23. februar: LEJRE: Fastelavnsfest med Svedkonceptet fra klokken 09.00-10.00. Svedkonceptet holder gratis udendørstræning for alle udklædte. Udover træningen vil der ogsø være tødeslagning med udnævnelse af kattekonge og dronning.

KIRKE HYLLINGE: Fastelavnsfest på brandstationen fra klokken 10.30. Det er KHIF og Brandmandsklubben, der står for arrangementet, der koster 40 kroner for børn og er gratis for voksne. Traditionen tro serveres der pølser og sodavand - og det er muligt at købe kaffe, fastelavnsboller m.m.

KIRKE SONNERUP: Fastelavnsgudstjeneste og fest i Kirke Sonnerup Kirke og på Firkløverskolen. Der vil være en fastelavnsgudtjeneste klokken 11.00 i Kirke Sonnerup Kirke for store og små, hvorefter der er tøndeslagning i hallen på Firkløverskolen.

GEVNINGE: Fastelavnsfest i Trælleruphallen fra klokken 12.00-16.00. Der er tøndeslagning, fastelavnsboller, frugt og festlig underholdning. Arrangementet er gratis for alle, men kræver tilmelding.

KIRKE SÅBY: Fastelavnsfest i Kirke Såby Forsamlingshus fra klokken 13.00. Der er slikposer til alle udklædte børn og det er mulgit at købe kaffe og kage på dagen.

HVALSØ: Fastelavnsfest i Hvalsø Hallen fra klokken 14.00-16.00. Alle børn får en gratis fastelavnsbolle og juice efter tøndeslagning og kåring af kattekonger og dronninger. Voksne kan købe øl, sodavand og kaffe m.m.

GØDERUP: Fastelavnsfest på gårdspladsen ved GW-Byg fra klokken 14.00. Arrangementet koster 20 kroner per person, der giver adgang til tøndeslagning m.m. Der vil desuden finde en kagekonkurrence sted, hvor man kan medbringe sit bagværk til Årets kagebord.

LEJRE: Fastelavnsfest i Lejrehallen fra klokken 14.30. Efter tøndeslagning er der fastelavnsboller, sodavand/juice, kaffe og the. Der vil være et stort legeområde til børn og voksne. Arrangementet koster 25 kroner. Der kan hentes gratis børnebiletter i Dagli' Brugesen til og med lørdag.

GERSHØJ: Fastelavnsfest i Gershøj Børneklub fra klokken 15.00-17.00. Der vil være parade med udklædninger, tøndeslagning og lottosalg med børnevenlige gevinster. Det er gratis for medlemmer og koster 50 kroner for børn, der ikke er medlemmer. Voksne kommer gratis ind i følgeskab med et barn.

Et planlagt fastelavnsarrangement i Sæby er blevet aflyst.