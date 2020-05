Vær med til at skaffe flere hjertestartere lokalt. Foto: Hjerteforeningen

Få flere hjertestartere til Lejre

Lejre - 11. maj 2020 kl. 18:13 Af Daniel Sennek

Flere hjertestartere og mere tryghed til Lejre kommune. Det håber Grethe Bruun-Møller fra Hjerteforeningen i Lejre bliver resultatet på længere sigt. Foreløbigt har Hjerteforeningen dog udsat Landsuddelingen 2020, som går ud på at samle ind for at kunne dele hjertestartere ud.

- Lejre kommune har i øjeblikket 88 hjertestartere, heraf 73 døgnåbne. Sidste år deltog 46 indsamlere i Lejre og dækkede 53 ruter i kommunen. Vi indsamlede 40.000 kr. i kontanter og ca. 10.000-15.000 kr. i Mobile Pay. Der blev opsat fire gratis hjertestartere i henholdsvis Særløse, Gøderup, Herslev og Camping Solbakken i Kyndeløse, fortæller Grethe Bruun-Møller.

Der er stadig mange steder i kommunen, hvor en hjertestarter kan redde liv. Og mon ikke det lykkes at få flere til efteråret, når landsuddelingen arrangeres der. Alt det kræver for at få en gratis hjertestarter til Lejre Kommune er, at man samler en gruppe, der går mindst 15 indsamlingsruter. Derefter modtager man en gratis hjertestarter, som gruppen selv bestemmer, hvor skal placeres. En dato for Landsuddelingen vil blive annonceret senere.

- Hjertestartere sammen med hjertemassage gør forskellen på liv og død. Vi ved, at hjertestartere skal være placeret tæt på det sted, hvor hjertestoppet finder sted, for at den bliver hentet og har effekt. Sidste år kunne vi efter Landsuddelingen hænge 400 nye hjertestartere op. Vi håber, at vi i år kan fortsætte den positive udvikling med endnu flere hjertestartere til Danmarkskortet, siger adm. direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft.