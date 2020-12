Thorkild Simonsen var gennem mange år Evan Jensens makker i toppen af KL. Her ses Thorkild Simonsen ved et besøg i Korsør i 2007. Foto: Anders Ole Olsen

Evan Jensen: Kommunalt makkerpar havde respekt for hinanden

Tidligere indenrigsminister og borgmester i Aarhus gennem 15 år, Thorkild Simonsen (S), havde i nogle dage forsøgt at få fat i Evan Jensens hustru for at ønske parret god jul, da han tirsdag hørte om Evan Jensens død.

- Jeg fik det at vide af omveje. Jeg var ikke klar over, at han var så syg, lyder det fra Thorkild Simonsen, som gennem en årrække skiftedes til at være formand og næstformand for KL med Evan Jensen.