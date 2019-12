Helene og Mikkel fra Lyndby har givet både Tekia og Viola et helt nyt liv. For blot et år siden var Tekia udmagret og alvorligt syg. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Et vaskeægte juleeventyr: Fra syg og udmagret til fotomodel

Allerede når man ankommer til hjemmet i Lyndby er det et fantastisk syn, man mødes af. To store, flotte og vældig glade sankt bernhardshunde løber enhver besøgende i møde. Det er næsten ikke til at tro, at den ene af hundene for bare et år siden nærmest var døden nær. Med utallige sygdomme og helt afmagret kom Tekia til Dyreværnet, inden sankt bernhardshunden fik et nyt hjem i Lyndby hos Helene Vastvedt og Mikkel Bruun Andersen.

For et år siden var sankt bernharden Tekia afmagret, syg og svækket. I dag har hun fået et fantastisk liv hos Helene og Mikkel i Lyndby - og er endda blevet fotomodel.

