Et solstrejf i en vandpyt: Campinghaverne oplever stigning

Lejre - 24. april 2020 kl. 20:36 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fred og rigtig forårsidyl med syngende fugle og fantastisk solskin er humøret ganske højt i Gundested Campinghaver i Hvalsø. Her har man nemlig mærket en lille positiv opblomstring midt i en hård tid.

- Som udgangspunkt vil jeg sige, at situationen er helt normaliseret hernede, hvor alt kører som det plejer. Det eneste, der ikke er, som det plejer, er interessen for stedet, der er stødt stigende. Jeg kan virkelig mærke, at der er langt flere, der søger om at komme til som nye, siger Ole Theill Knudsen, der ejer og driver Gundested Campinghaver.

Årsagen til stigningen skal højst sandsynligt findes i, at mange mennesker ikke kan komme udenlands på ferie til somme, eller i hvert fald ikke har lyst til det. Den store usikkerhed om, hvor sommerferien skal afholdes, har fået flere til at kigge efter steder i Danmark, hvor den kan holdes.

- Jeg skal absolut ikke stille mig i køen af dem, der har noget at klage over, for det synes jeg endnu ikke der er her på campingpladsen. Tværtimod med de mange nye søgninger. Hvis det fortsætter, som det har gjort den seneste tid, så er vi helt booket op langt tidligere, end vi er normalt, fortæller Ole Theill Knudsen.

Så der er altså ikke meget at brokke sig over i det idylliske forårsvejr i Hvalsø. Det går ganske enkelt ganske godt for Gundested Campinghaver.

- Der er mange, der er hårdt ramt, så vi priser os selvfølgelig lykkelige for, at vi ikke bliver ramt på den samme måde. Tværtimod har vi fået lidt positivt ud af en svær tid. Vi er tæt på at være fyldt med de mange interesserede, så det er da rart, at det kommer os til gode fra vores synspunkt, siger Ole Theill Knudsen.

Der er også det samme antal fastliggere på pladsen, som der plejer at være, så situationen indenfor porten er så tæt på normal som overhovedet muligt i en tid, der slet ikke er normalt.

Der bliver selvfølgelig taget diverse forholdsregler, men det er op til folk selv i den nuværende situation at sikre afstanden mellem hinanden.

- Dem, der er fastliggere, de kender jo alle sammen hinanden. De kan holde sig for sig selv, hvis det er det, som de vil. Vi gør rent, som vi plejer i de områder, der er, men vi kan jo ikke sikre, at alle holder to meters afstand til hinanden i deres egne områder. Det er ligesom i private hjem, hvor folk må tage sine egne forholdsregler, og det er heldigvis heller ikke et problem, fortæller Ole Theill Knudsen.