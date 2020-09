Se billedserie Virginia Holst, tidligere borgmester i Hvalsø Kommune, foran endegavlen i poolhuset med reliefferne. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Et smukt minde om to hun mistede

Lejre - 12. september 2020 kl. 19:24 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Davids Hus«, hedder den store bygning på hovedgården Vennelyst, som rummer en 12 meter lang pool.

Her kunne den spastisk lammede David udvikle sin motorik i vandet. Han elskede det.

For nogle år siden døde David, 20 år gammel, af en meget aggressiv tumor i hjernen. Det var et voldsomt slag for hans forældre og hans bedsteforældre. Virginia Holst, farmor til David, mistede også for få år siden sin mand Ole.

Var borgmester Virginia Holst var i ni år borgmester i den daværende Hvalsø Kommune og sad i 28 år ved bordet i kommunalbestyrelsen. Det er 10 år siden, hun forlod politik. Og den sorg, hun oplevede ved at miste sin mand og barnebarnet David, har siddet dybt i hende.

Et stort smukt kunstværk, som består af fire relieffer, pryder nu endevæggen i det store poolhus på ejendommen, som hun og Ole boede i og havde som ramme om opfostringen af deres tre sønner.

Virginia Holst (i baggrunden) ved endevæggen i poolhuset. Foto: Thomas Olsen



- Et smukt minde om de to, vi mistede, siger Virginia Holst.

Og et usædvanligt værk, udført af Lars Physant, som er kendt for sine portrætter af kongefamiliens medlemmer.

Dengang med bispevalget Lars Physant kender familien, fordi han i en årrække var deres genbo. Siden flyttede han til Spanien, men Virginia Holst så et relief, han havde lavet, i 2008.

- Der var bispevalg i Roskilde Stift, og jeg var til stede, da Poul Joachim Stender tabte til Peter Fischer Møller. Jeg var deprimeret over det resultat og gik over til udstillingspalæeet ved domkirken, hvor Lars Physant havde en udstilling. Der så jeg et relief med en dreng i vandet, og det billede forblev i mit sind de kommende år, fortæller Virginia Holst.

Hun mødte ham igen på en udstilling på Kastrupgaard i januar 2019 og aftalte med ham, at han skulle lave et samlet værk i poolhuset.

De to relieffer forestiller (til venstre) David, der døde som 20-årig, mellem sine forældre Erik og Mette Holst. Til højre et relief af Virginia Holst og hendes mand, afdøde Ole Holst. Foto: Thomas Olsen



Først gik Virginias familie i gang. Sønnen Erik Holst har noget bjergbestigerudstyr, og efter en murer havde pudset væggen, blev den malet orange. Siden kom Lars Physant, og i det varme poolhus duppede han væggen med mørkeblåt. Imens havde han lavet nogle skitser over fire relieffer.

Skabte relieffer i Barcelona Blandt andet drengen i vandet, som Virginia havde set mange år tidligere. Han kreerede tre andre relieffer - et med Virginia og Ole sammen i vandet i poolen og ét med David mellem sine forældre, Erik og Mette Holst, også i poolen - begge relieffer inspireret af fotos.

SN-Brød: Desuden et relief med en engel, der stiger op ad vandet.

Reliefferne lavede kunstneren hjemme i sin lejlighed i Barcelona. Hele projektet blev forsinket på grund af coronaen. Men på Virginia Holsts 80 års fødselsdag den 14. august, hvor hele familien var forsamlet samt andre gæster på Vennelyst, blev værket afsløret.

Reliefferne med engle, der stiger op ad vandet, og drengen i vandet, som Virginia Holst så i 2008 på en udstilling af Lars Physant.



- Jeg synes, resultatet er over al forventning. Læg mærke til, at der er syv felter i hvert relief. Står man på afstand, glider felterne over i hinanden. Nu har vi et varigt minde over de to, vi mistede, siger Virginia Holst og bliver bevæget.

Sønnen Christian bor på Vennelyst i dag. I alt har Virginia Holst otte børnebørn, og glædes hver dag over sin familie.

- Jeg føler mig så priviligeret, at jeg har dem, smiler hun.

Barndommens polio spøger Virginia Holst er dårligt gående i dag og kan ikke stå så længe. Hun har smerter i benene. Hun havde polio som barn og var lammet i store dele af kroppen, men var en af de heldige, der kom sig. Men polioen spøger i hendes krop igen.

- Jeg træner her i vandet; ellers går det galt. Og jeg bruger rollator, når jeg skal ud omkring - jeg er nysgerrig og vil gerne følge med i mange ting, og jeg har intet imod at bruge rollatoren, siger hun.

Virginia Holst, "den amerikanske borgmester", fyldte 80 år den 14. august. Foto: Agnete Vistar



Og hver gang hun svømmer i den livgivende pool, sender hun et blik op på reliefferne.