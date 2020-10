Et skridt videre på vej mod ny folkehøjskole

Onsdag ser politikerne i Lejre Kommunes økonomiudvalg på planerne for det stort tænkte projekt, som er i støbeskeen. Den nye folkehøjskole skal efter planen bygges op i og omkring Grangaarden på Bjergskovvej 2 vest for Kirke Såby, hvor firmaet Dansk Køkkenhåndværk ligger lige nu.

Foreningen Venner af Højskolen Virkelyst har indgået en betinget købsaftale med ejeren af Grangaarden. Tilsammen vil om- og tilbygning i to faser beløbe sig til 37 millioner kroner. Initiativtagerne gør opmærksom på, at det har kostet 160 millioner at bygge Roskilde Festival Højskole, så den nye folkehøjsole vil blive betydeligt billigere. Men det er stadig et stort projekt.