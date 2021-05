Artiklen: Et prøvelsens år for medarbejderne

Et prøvelsens år for medarbejderne

»I lyset af de helt særlige omstændigheder, som alle Sagnlandets medarbejdere har skullet agere under i 2020, må alles indsats samlet set siges at være overordentlig tilfredsstillende, målt ud fra gæsteperspektiv«. Det konkluderer årsberetningen fra Sagnlandet efter 2020.

Det har ellers været et prøvelsens år for de ansatte i Sagnlandet, som er en sæsonarbejdsplads. Den normale opstartsintroduktion blev kuldkastet af Danmarks pludselige nedlukning den 11. marts 2020. Og foråret er ellers lige præcis den periode, hvor Sagnlandet er i fuld gang med at rekruttere årets sæsonansatte formidlingsmedarbejdere. Al sæson ansættelse og intro-planlægning måtte straks sættes i bero.

Flere af de oprindelige ansøgere havde under nedlukningen fundet andet arbejde. Så Sagnlandet måtte rekruttere nye op mod sommerferien. For nu voksede behovet for flere hænder hurtigt på grund af et voldsomt stort gæsterykind i kombination med øgede Covid-19 krav til afspritning, kø-styring og håndtering af parkering. Mange af Sagnlandets administrative medarbejdere sprang til og tog en tørn i marken for aflastning.