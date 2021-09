Et glimt fra indvielsen af friplejehjemmet Attendo Lærkevej i Frederikssund for to år siden. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Et friplejehjem er kommet på tale

Lejre - 19. september 2021 kl. 08:03 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

I takt med at politikerne i Lejre Kommune planlægger et nyt plejecenter med 72 pladser i Hvalsø, accellerer debatten også om, hvordan det plejehjem skal være.

Venstre har lanceret ideen om at få bygget centret som et friplejehjem, dvs. ejet af private eller bygget af private. Og De Konservative er positive over for ideen, mens borgmester Carsten Rasmussen (S) nok er interesseret, men også har et par bemærkninger til, hvad man skal passe på med.

Antallet af pladser på friplejehjem er steget kraftigt på 10 år. I 2009 var der 311 pladser på landsplan, sidste år var det steget til 1618 pladser.

Tina Mandrup (V) har besøgt friplejecentret i Frederikssund, Attendo Lærkevej, og hun føler sig inspireret:

- Nogle friplejecentre ejer bygningerne og lejer dem ud til en operatør med muskler. Attendo for eksempel opererer over hele Norden og er økonomisk konsoliderede. Hvis en situation skulle opstå, at centret ikke kan løbe rundt, bliver Fru Olsen ikke sat på gaden - de har penge til at holde hånden under, siger Tina Mandrup.

Hvis det ikke bliver Lejre Kommune, der bygger centret, kan pengene frigøres til at forbedre nedslidte institutioner - en manøvre, som grethe Saabye (K) er positivt stemt overfor.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) er ikke afvisende over fro ideen, men et friplejecenter kommer til at koste Lejre Kommune på sigt, siger han.

- Det bliver fremstillet som om, at vi får et sådant plejecenter gratis. Man skal være opmærksom på, at ingen kan få et plejehjem opført gratis. Lejre Kommune bruger ikke anlægskroner på et friplejecenter, men hvis en kapitalfond bygger et plejecenter, skal vi betale husleje, og det giver dyrere drift fremover i kommunen. Så for mig handler det om, hvorvidt vi skal have udgifter til driften eller bruge pengene på anlæg, siger han.

