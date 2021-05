Erhvervspolitik i høring

Derfor har Udvalget for Erhverv & Turisme besluttet at lægge to møder ind i høringsfasen. Det første er allerede blevet holdt på Egholm Museum, hvor Udvalget for Erhverv & Turisme havde sat Erhvervsrådet i stævne til en dialog om blandt andet den nye erhvervspolitik.

- Det er alfa og omega for os, at virksomhederne har de bedst mulige vilkår for at trives og vokse her i Lejre Kommune. Derfor giver det kun mening for os, at det lokale erhvervsliv er med i motorrummet, når kommunen skal have ny erhvervspolitik. Vi fik da også rigtig mange gode input på mødet og ser frem til det næste, siger Grethe Saabye (K), der er formand for Udvalget for Erhverv & Turisme.