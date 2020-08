Lars Løkke Rasmussen på grundlovsdagen 2020 i Lejre på Restaurant Herthadalen. Her ses han skrive under i gæstebogen. Tv. Venstres formand i Lejre, Lars Kimer Mortensen; i midten Tina Mandrup, medlem af partiets hovedbestyrelse og borgmesterkandidat i Lejre. Arkivfoto: Per Christensen

Endnu ingen kommentarer til Lars Løkkes nye bog

Lejre - 31. august 2020 kl. 12:07 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Noget af en mediestorm har udspillet sig i weekenden omkring tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens bog »Om de meste og de fleste«, som udkommer mandag.

Lars Løkke Rasmussen er folketings-kandidat i Køge-Lejre kredsen. Men indtil videre er der ingen udmeldinger om Lars Løkkes udtalelser fra Lejres ledende Venstre-folk.

Bogen og hans kommentarer er en håndgranat, han har kastet ind i debatten om hans parti Venstres selvforståelse. Lars Løkke Rasmussen betragter ifølge citater ikke den nye leder Jakob Ellemann-Jensens strategi som særligt håbefuld; mener at et bredt samarbejde ind over midten med blandt andet De Radikale bør være vejen frem. Og så florerer der rygter om dannelsen af et nyt parti.

Lars Kimer Mortensen, formand for Venstres vælgerforening i Lejre, siger til sn.dk, at han ingen kommentarer har.

Tina Mandrup er medlem af Venstres hovedbestyrelse, samt Venstres borgmesterkandidat i Lejre. Hun understreger, at jo, hun har set tv om sagen, men hun har ikke læst Lars Løkke Rasmussens nye bog og har derfor ikke grundlag nok for at udtale sig.

- Jeg er fokuseret på det Venstre og den formand, vi har nu, siger hun.

- Vi har fået lanceret en kurs for fremtidens Venstre og en strategi fra formanden, og det er absolut rigtigt godt. Jeg har været til to møder internt i partiet, hvor Jakob Ellemann-Jensen har præsenteret en krystalklar borgerlig liberal vej frem for Venstre. Jeg bakker 100 procent op om vores formand og den kurs, han har sat for fremtidens Venstre. Og der var gevaldig stor opbakning til hans kurs, fastslår Tina Mandrup.

