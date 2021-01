Artiklen: Endnu et tyveri fra renovering af kro

En kompressor og et større parti maling er stjålet fra Lindenborg Kro, der er i færd med at blive ombygget til kvindecenter.

I weekenden var der indbrud på byggepladsen ved Lindenborg Kro, der er ved at blive bygget om til kvindekrisecenter. Og nu er den gal igen.

I løbet af natten til torsdag har gerningsmænd brudt et vindue op ind til bygningen og stjålet en kompressor, de havde kørt væk på trillebør ud til Lindenborgvej. Desuden er der stjålet en større mængde maling: 10-15 dunke med 10 liter i hver.

Åbenbart er tyveknægtene kommet ind ved at opbryde et kældervindue opbrudt. Det kan konstateres, at der var spor af færden i sneen omkring huset, som viste fodspor gå til og fra vinduer og døre på stedet gentagne gange.