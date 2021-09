Natholdets julekalender, hvor ølekspert Carsten Berthelsen (V), Anders Breinholt (midt) og Søren Rasted smager sig gennem 24 øl i en køre, gentager sig i år - og denne gang er Herslev Bryghus blandt de udvalgte bryggerier. PR-foto

Endnu engang: Lokalt, prisvindende bryghus med i TV-julekalender

Herslev Bryghus er i år blandt de udvalgte bryggerier, der skal medvirke i Natholdets julekalender.

Lejre - 29. september 2021 kl. 06:36

Natholdets Julekalender, hvor Anders Breinholt, Søren Rasted og ølekspert Carsten Berthelsen sætter deres ædruelighed alvorligt på spil, har udviklet sig til lidt af et kultfænomen. Siden 2017 har de tre smagt sig igennem 24 øl ud i én køre. Og i år bliver ingen undtagelse. Carsten Berthelsen har nu udvalgt de bryggerier, han ønsker at have med i årets kalender. Og blandt disse er Herslev Bryghus.

- Vi elsker Natholdets lune juletradition, som også er et kærkomment rygklap til de gode mikrobryggerier. Vi er beærede over at være med for andet år i træk med en ganske særlig øl. Vi kan ikke afsløre så meget på nuværende tidspunkt, men vi har ladet os inspirere af vores rødder og bidrager med et helt nyt bryg, der ligger meget tæt på Herslevs hjerte, siger Tore Jørgensen, grundlægger af Herslev Bryghus, i en pressemeddelelse.

Sidste år fik øl-kalenderen en ekstra dimension. Her indledte Craft Makers Collective og Natholdet et samarbejde om at lave en kasse med alle de øl, som de tre herrer sætter til livs på tv, således at seerne kunne smage dem hjemme hos sig selv. Det blev en bragende succes, og derfor har alle parter besluttet at gentage succesen, så man i år vil kunne nyde en øl fra Herslev Bryghus - og 23 andre - sammen med de tre herrer.

Hvilke øl, der rent faktisk er med i kalenderen, forbliver en hemmelighed, for som bekendt ville det ikke være en rigtig julekalender, hvis man vidste, hvad der gemte sig bag de 24 låger.

Kalenderen kan forudbestilles på craftmakerscollective.com.