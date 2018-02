Send til din ven. X Artiklen: Endnu en stor bil stjålet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endnu en stor bil stjålet

Lejre - 13. februar 2018 kl. 10:27 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu en stor bil er stjålet fra Horseager i Hvalsø, og det er sket samme nat - natten til mandag - som to andre biler, der blev stjålet lige over for på vejen, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

To biler - en sort Jaguar og en grå Citroen - der blev stjålet kl. 00.13 natten til mandag fra værkstedet hos Bilhuset Jepsen på Horseager 2 i Hvalsø. Og nu viser det sig, at der også blev stjålet en bil fra Autoværksted Hvalsø, der ligger lige over for bilhuset, dvs. på Horseager 1.

Mens det er lykkedes ret hurtigt at finde Jaguaren og Citroen'en i Hedehusene, og returnere de to biler til Bilhuset Jepsen, er det samme desværre ikke tilfældet med bilen, der blev stjålet på Autoværksted Hvalsø.

Det drejer sig om en mørkegrøn Toyota Landcruiser med trailer, som tilhører ejeren af værkstedet. Traileren var fyldt med brænde.

- Da tyveriet er sket samme nat som i Bilhuset lige over for, er tanken nærliggende, at der er tale om samme tyve. Det vil vise sig. Vi har ikke fundet landcruiseren. Vi er i gang med at undersøge for spor, siger Carsten Andersen, Midt- og Vestsjællands Politi.