En beboer er testet positiv for Covid-19 på Ammershøjparken Ældrecenter. Det er tredje person på centret. Arkivfoto

Endnu en beboer smittet på ældrecenter

De løbende tests for corona på Ældrecentret Ammershøjparken viser, at endnu en beboer er smittet med Covid-19. Dermed er der fundet tre smittede på ældrecentret, heraf en medarbejder.

Men denne gang er det ikke i Hus C, at smitten er opstået, men i Hus 1E. Og der har ingen kontakt været mellem husene.

Alle pårørende er orienteret. Ældrecentret blev allerede lukket ned for besøgende tirsdag. Dog stadig med mulighed for, at hver enkelt beboer kan få besøg af den nærmeste pårørende. Og nære pårørende kan også komme på besøg ved kritiske situationer.