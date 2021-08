Se billedserie Lørdag var der for første gang i to år loppemarked på Bøgebakken Plejecenter. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Endelig lopper på Bøgebakken igen

Over 100 mennesker tog forbi, da der i weekenden var loppemarked på Bøgebakken Plejecenter.

Lejre - 30. august 2021 kl. 06:18 Af Ea Lykke Schausen

Selvom regnen stod ned i stænger, da klokken lørdag nærmere sig ti, havde der allerede dannet sig en ordentlig kø ude foran Bøgebakken Plejecenter, der for første gang i to år holdt loppemarked.

- Det er jo ikke det bedste vejr, men alligevel var der en ordentlig kø, da vi slog dørene op klokken 10, beretter formand for Bøgebakkens Venner, Johannes Nielsen.

Mange gode ting Blandt de fremmødte var Sara Troense og sønnen Sylvester, der begge fik gjort nogle gode køb.

- Det er jo en god ting at bruge sådan en regnvejrsdag på, lød det fra Sara Troense, da de to klokken lidt over 11 var på vej hjem igen.

- Jeg havde ikke set, der også var boder ude foran, men vi må hellere stoppe, mens legen er god, fortsatte hun og viste, hvordan hun havde indkøbt en vasketøjskurv, der nu var fyldt med alt fra kagefade til juledug og selvfølgelig Sylvesters nyeste legetøj.

- Jeg har fået en bold, en brandbil og denne her, lød det begejstret fra tre år gamle Sylvester, mens han viste en xylofon frem:

- Brandbilen er min favorit, for jeg skal nemlig være brandmand, når jeg bliver stor!

Priserne sat helt ned Alt lige fra CD'er til vaser og malerier var blandt de mange ting, man lørdag kunne købe med hjem. Og i år var priserne endda skudt helt i bund, fortæller Johannes Nielsen. Lageret af ting var nemlig ekstra stort, da der ikke sidste år kunne holdes loppemarked.

- Vi har presset priserne ned, fordi vi håber på, vi på den måde ikke har alt for meget, vi skal have opmagasineret igen til næste år, sagde han og uddybede, at man alligevel forventer et overskud på mellem 25.000 og 30.000 som de forgangne år, der skal gå til julekurve, fastelavn og anden gavn og glæde blandt Bøgebakkens beboere.

- Indtil videre er salget gået rigtig godt, og her har været over 100 mennesker bare på den første time.

Lommepenge med Det kan være svært at begrænse sig, når man ser mange gode og billige ting til salg. Men for at sikre sig, at bilen ikke blev for fyldt, havde flere valgt at give sig selv - eller børnene - lommepenge med. Det gjaldt blandt andet Malte på to år og storebror Bertram på fire år.

- Jeg har fået lommepenge til legetøj, og jeg har valgt, at jeg skal have den her bil, lød det fra Malte, da han drønede rundt på en legetøjsbil.

- Jeg er nemlig en fartbølle, der dytter, sluttede han, inden han og resten af familien drog videre efter flere loppefund.

Begrænse sig selv Men lommepenge var ikke kun forbeholdt børnene. Også Else Lund havde sørget for at begrænse sig selv ved at medbringe lommepenge. Ikke, at det gjorde mængden af indkøb mindre.

- Jeg skulle egentlig ikke købe noget, jeg er bare forbi med en veninde, for nu når det er to år siden sidst, har man da nået at savne det. Men så er alt jo så billigt, og nu har jeg købt både CD'er, en kande og endda et gulvtæppe, lød det, mens hun stod og kiggede på glas.

- Man skal jo passe på med, hvor meget man køber, når man har ramt de 83, som jeg. Men så igen - jeg har planlagt at blive 93, overtalte hun sig selv, inden endnu en kande blev købt.

- Jeg kan da godt nå at bruge lidt flere nye ting, sluttede hun, inden jagten gik videre til rodekasserne.