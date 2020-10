Endelig blev budgettet afsløret: Skatten stiger

Ordførerne for aftalepartnerne efter aftenens vedtagelse af budgettet for 2021 og de kommende år. Foto: Agnete Vistar

Lejre - 09. oktober 2020 kl. 09:24 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Endelig blev »det hemmelige budget«, som flertallet af Lejres kommunalbestyrelse står bag, afsløret torsdag aften under 2. behandlingen i rådssalen i Allerslev.

Den mildt sagt mærkelige situation, at der overhovedet ikke forelå noget politisk budget før et kvarter inden mødet åbnede, har præget de sidste uger.

Ikke blot partiet Venstre, men først og fremmest offentligheden har været uvidende om, hvad flertallet i kommunalbestyrelsen havde i ovnen. Som tidligere nævnt her på sn.dk er en skattestigning på 0,11 procent en del af budgettet. Det svarer til cirka seks millioner kroner.

Skattestigniongen sker for at afbøde et tab for Lejre Kommune, som med den nye udligningsreform får 11,5 millioner kroner årligt mindre til den borgernære velfærd. Bag budgettet med skattestigningen står et flertal, som består af S, SF, DF, K, R og EL. Også løsgænger Erik Holst stemte for skattestigningen torsdag aften, mens Venstre fremlagde deres eget budget, uden skattestigning.

Budgettet er på knap 1,8 milliarder for butikken Lejre, og aftalepartierne har lukket et bekymrende hul i budgettet på 24,7 millioner ved at skære ned på diverse puljer, ungdomsvejledning m.m.

At der er tale om et sparebudget, er der ingen tvivl om. Der pris- og lønfremskrives heller ikke i 2021, hvilket betyder en besparelse på 20 millioner rundt om i Lejres institutioner.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) nævnte alle de udfordringer, kommunen må tackle - lige fra udligningsreformen til øget ledighed, der har givet kommunen ekstra udgifter, mens coronaen har udfordret Lejre. Og presset på kommunens finanser skyldes også den voldsomme stigning i udgifter på specialområdet, flere gamle ældre, flere små børn.

Borgmesteren glædede sig dog over at kunne samle et bredt flertal om kring en aftale med et budget i balance, og han præsenterede de nye initiativer, budgettet baner vejen for:

Der er sat penge af til en ny cykelsti mellem Gershøj og Kirke Hyllinge, et nyt LED-lysanlæg på Hvalsøs fodboldbaner, en ekstra bademester til Sæbybadet, 100.000 til hver af skolerne til indførelse af den kommende skolevision, 100.000 ekstra til hvert plejecenter, byggemodning af et erhvervsområde ved Kirke Såby, flere penge til asfalt og renovering af faglokaler og skoler, 24 millioner henover fire år til en daginstitutionspulje, 400.000 til skovrejsning, penge til kompetenceløft - dvs. uddannelse af personale - på ældre- og sundhedsområdet m.m.

Og så er der naturligvis de løft, som allerede er i støbeskeen - blandt andet ny gadebelysning med tusinder af smarte armaturer, 24 nye plejeboliger på Ældrecentret Ammershøjparken, samt om- og tilbygning af Osted Skole og et nyt børnehus.

Der er afsat knap 121 millioner kroner til anlægs-investeringer næste år. Det beløb falder lidt de kommende år. Blandt de store kommende projekter bliver et nyt plejecenter med 72 plejeboliger i Hvalsø til 60 millioner kroner. Og så er der en buffer indlagt på 10 millioner kroner, der kan bruges i nødstilfælde.