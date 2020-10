Endelig - badebroen udskiftes

Én af de nye sager, som Lejre Kommune kan sætte i værk allerede i år med et lån, bliver udskiftning af den ramponerede badebro ved Herslev Strand.

Broen er meget benyttet - og det vil blive dyrt at få lavet en ny, næsten én million kroner. Men det kan betale sig.

Badebroen er i en så sølle forfatning, at den ikke længere kan repareres, men skal udskiftes. Broen er en trækonstruktion, der giver store udgifter til årligt vedligehold og ikke mindst til optagning på land om efteråret og udsætning om foråret.

Valg af bro bør være den løsning, der bedst imødekommer borgernes behov og samtidigt er billigst i drift og service, set over en 10-årig periode. Og kommunen har fået firmaet Rambøll til at lave et notat med de bedste muligheder.