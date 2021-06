En uforglemmelig dag i håndboldens tegn

KHIF Cup - et seniorstævne, afholdt af KHKS Håndbold - blev en forrygende oplevelse i weekenden for alle aktører.

Selve stævnet kom i stand i samarbejde med Håndbold Region Øst, som stod for indbydelser, programlægning m.m., mens KHKS Håndbold stod for det praktiske.

- Kæmpe tak til de frivillige, som gjorde det muligt at gennemføre stævnet og de, som hjalp med at tage teltet ned efter stævnet og arrangere festen for seniorerne. Nu går vi igang med at evaluere og finde ud af, om vi skal satse på at gøre det igen til næste år. Der er ingen tvivl om deltagernes mening om det, men det kræver en del frivillig arbejdskraft, og vi skal have undersøgt, om der er nok opbakning til det, udtaler KHIF Håndbold.