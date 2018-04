Henning Nielsen i én af de store nye staldbygninger på Møllergården, hvor 180 køer går i løsdrift - for et par år siden havde han 55 køer, der stod i bindestald. Foto: Agnete Vistar

En pause fra det politiske liv

Det gælder om at udvikle sig, hvis man en ønsker også at være landmand i fremtiden. 58-årige Henning Nielsen har formået at holde skruen i vandet, som den arbejdsomme landmand han er. Og det samtidigt med, at han har været medlem af Lejres kommunalbestyrelse for Venstre i fire perioder - én periode i den gamle Bramsnæs Kommune, og tre i Lejre.