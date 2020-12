Et mangelfuldt oplæg betyder, at Lejre Kommune laver et nyt oplæg til en grundvandsplan. Arkivfoto: Ulrik Reimann

Send til din ven. X Artiklen: En om'er: Ny plan laves for grundvand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En om'er: Ny plan laves for grundvand

Lejre - 29. december 2020 kl. 11:47 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Efter kraftig kritik fra blandt andet Landboforeningen Gefion laver Lejre Kommune nu sin indsatsplan for grundvand om.

Kritikken fra Gefion lød blandt andet på, at man sætter lighedstegn mellem pesticid- og nitratfølsomme områder.

Det er udelukkende på grund af de mange, kritiske høringssvar, at forvaltningen i Lejre Kommune indstillede til byrådet, at indsatsplanen skulle gå om. Kommunen har ellers haft rådgivningsfirmaet Rambøll til at lave indsatsplanen, men Gefion fandt fejl i planen:

- For det første sætter man lighedstegn mellem et områdes følsomhed overfor nitrat og følsomheden overfor pesticider. Men der er tale om to helt forskellige ting, der opfører sig meget forskelligt. Så den jord, hvor nitrat lettere trænger ned, er ikke nødvendigvis følsom overfor pesticider - og omvendt, siger Per Thomasen fra St. Karleby, der er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Gefion og driver landbrug her i kommunen.

For det andet påviser Gefion, at planen helt mangler kortoplysninger, der viser, hvor staten ønsker indsatser, og hvor det er kommunen, der ønsker indsatser. Med kun det kortmateriale kan ejerne af jorden ikke se, hvor der skal være en indsats og på hvilken baggrund.

- Jeg har stor respekt for, at kommunen tager konsekvensen af kritikken og trækker planen tilbage for at gennemgå den igen. Men jeg synes også, at det er bekymrende, at det arbejde, som Rambøll har lavet, er så fuldt af fejl, at det er et høringssvar fra borgere og foreninger, der skal påpege det, siger Per Thomasen i en pressemeddelelse.

I Landboforeningen Gefion bemærker man, at det er historisk, at en indsatsplan for grundvand trækkes tilbage og skal gå om efter faglig kritik i et høringssvar, da det normalt er gennem klagenævnsafgørelser, man får medhold i kritik af kommunale indsatsplaner.