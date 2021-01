Se billedserie Mathias Grip har taget initiativ til et netværk for familier, som har én indtægt. Arkivfoto: Agnete Vistar

En-indkomst familier holder onlinemøde

Lejre - 26. januar 2021 kl. 06:57 Kontakt redaktionen

Det kan blandt andet være svært at finde en bolig, som er til at betale, hvis man er en familie med kun én indtægt. Det er blandt årsagerne til, at Mathias Grip har oprettet netværket »Borgergruppe for 1-indkomst familier i Lejre Kommune«.

På Facebook har gruppen lige omkring 50 medlemmer, og torsdag aften er der mulighed for at deltage i et onlinemøde på Zoom klokken 20.30.

Via facebook-gruppen kan man finde et link til mødet, hvor der ikke er lagt op til den helt store plenumdiskussion, men eventuelt en runde, hvor deltagere kort kan introducere sig selv.

Mathias Grip vil selv fortælle om sin motivation for at starte denne borgergruppe.

Han pointerer i indbydelsen til mødet, at alle er velkomne. og at man ikke behøver at være enlig eller en en-indkomst familie.

Han nævner desuden, at han ønsker at holde netværket a-politisk, og at der heller ikke er tale om en hjælpeorganisation.

Netværket skal i stedet skabe dialog om emner og tiltag.

Blandt emnerne, som gruppen kan tage fat på, er både boligforhold, forbrug og bureaukrati.