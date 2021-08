- Arbejdet med at føre den kommende idrætspolitik ud i livet kommer vi til at deltage i, siger formanden for Lejre Idrætsunion, Lars Dalsgaard. Foto: Agnete Vistar

En idrætspolitik er lige på trapperne

Lejre - 17. august 2021 kl. 19:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Lejre Idrætsunion har ihærdigt kæmpet for, at Lejre Kommune får en idrætspolitik. Og nu er det ved at lykkes - idrætten løftes op på den politiske dagsorden i Lejre.

Når Lejre Idrætsunion holder repræsentantskabsmøde torsdag den 19. august klokken 19 på Restaurant Fasaneriet ved Ledreborg, sker det i lyset af et mærkeligt forgangent år.

Meget har ikke været, som det plejer. Foreningerne har været tvunget ned i gear og har ikke kunnet holde alle de ønskede aktiviteter, selv om nogle af dem har været kreative og fundet muligheder. Coronaen er naturligvis årsagen, men idrætsunionens bestyrelse har ikke ligget på den lade side i den periode.

Unionens erklærede mål - at få idrætten løftet højt op på den politiske dagsorden med en egentlig idrætspolitik i Lejre Kommune - er i færd med at blive løbet i gang. Og Det kommer til at ske i efteråret med en høring, og en vedtagelse af en idrætspolitik sker før kommunalvalget den 16. november.

Efter vedtagelsen skal arbejdet gøres mere konkret. Det bliver den nye kommunalbestyrelse, der skal inddrages i dette fra årsskiftet. Handleplaner og håndfaste målsætninger skal i spil:

- Dette arbejde kommer vi også fortsat til at deltage i, og vi vil forsøge at påvirke i de retninger, vi mener styrker idrætten og foreningslivet, fortæller formanden for Lejre Idrætsunion, Lars Dalsgaard til Dagbladet Roskilde.

- Hvis ikke vi har en idrætspolitik, har vi ikke nogen retning at køre tingene efter. Derfor er en idrætspolitik så vigtig for os. Det har også hjulpet meget, at Lejre Kommune blev visionskommune for Bevæg Dig for Livet, siger Lars Dalsgaard.

Faktisk er det kommet så langt, at at Lejre Idrætsunion er inviteret med til bordet til alt kommunalt, der har med idræt eller idrætsforenings-arbejde at gøre. Det indebærer også, at unionen nu er høringsberettiget i disse spørgsmål, hvilket i øvrigt har været dens erklærede mål fra starten af.

Lejre Kommune landede for fire år siden på en jumboplads som nr. 90 i landet i en DIF-analyse af idrætsforeningernes rammer og vilkår i de danske kommuner.

Og som Lars Dalsgaard siger, bliver det spændende at se, hvordan det står til i Lejre, når en lignende undersøgelse kommer på banen her i efteråret. Lejre skulle gerne rykke op på listen.