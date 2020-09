Se billedserie En tydelig rørt Bruno Rasmussen fik en prisen for sit mangeårige frivillige arbejde. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: En helt særlig hyldest til en helt særlig frivillig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En helt særlig hyldest til en helt særlig frivillig

Lejre - 27. september 2020 kl. 08:30 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

I langt størstedelen af sit liv har Bruno Rasmussen, der er seniorformand i Hvalsø IF, været frivillig i fodboldens verden. Det har nu kastet en helt særlig hyldest af sig, som en af blot 50 personer i Danmark.

Bruno Rasmussen er et kendt ansigt i Hvalsø IF. Som seniorformand yder han en ekstra indsats som frivillig i fodboldklubben, der lørdag komplet tog fusen på ham. Her blev han nemlig hyldet som en del af kampagnen Hele Danmarks Frivillige fra DBU og Arbejdernes Landsbank.

- Jeg må indrømme, at det er kommet fuldstændig bag på mig. Jeg vidste godt, at der kørte sådan en kampagne, men jeg havde aldrig i mit liv regnet med, at jeg pludselig skulle modtage den. Så nu har jeg det bare godt. Jeg bliver helt rørt, men det er også kun godt - ellers er man jo en kold skid, lyder det fra Bruno Rasmussen kort tid efter overraskelsen.

I rigtig efterårsvejr var en masse glade fodboldentusiaster omkring Hvalsø IF mødt op til hyldesten, der var en hemmelig til det sidste. Prisen blev overrakt kort inden herrernes førsteholdskamp i Serie 1 mod Svebølle. Det var formanden for Hvalsø IF, Jakob Hermansen, der havde indstillet Bruno Rasmussen.

- Bruno har vel lagt omkring 60 år af sit liv i frivilligt arbejde, så det manglede bare at hylde ham. Selv om han er pensionist nu, så bruger han nok mindst en halv arbejdsuge heroppe i klubben, hvor han yder en helt ekstraordinær indsats. Han er et samlingspunkt, og jeg synes, at det var vigtigt og passende, hvis han kunne få en ekstra hyldest for sit store arbejde, siger Jakob Hermansen.

Der er 126.000 frivillige indenfor fodbolden i Danmark, så det er en ganske særlig ære at blive udvalgt som en af blot 50 vindere. Men det er fuld fortjent, mener formanden.

- Der er så mange, der dagligt yder et fantastisk frivilligt arbejde. De fortjener også at blive hyldet, men en mand som Bruno, der næsten har brugt 60 år på det, er af en særlig kaliber, som vi andre endnu har et stykke op til. Og så er det jo ikke til at vide, hvor længe han vil blive ved, så jeg synes, at det var vigtigt at hylde ham nu, siger Jakob Hermansen.

Prisen blev overrakt af repræsentanter fra Arbejdernes Landsbank kort inden kampstart i Hvalsø. Foruden æren og overraskelsen modtager Hvalsø IF også et sponsorat til en værdi på 15.000 kroner, som kan bruges på bolde, udstyr eller uddannelse til de frivillige.

- Det gør det jo bare endnu mere suverænt. Jeg er dybt rørt over prisen, men samtidig får klubben noget oveni, som kan bruges ganske fornuftigt, siger Bruno Rasmussen.

Det er dog ikke for pengenes skyld, at Jakob Hermansen indstillede Bruno Rasmussen til prisen. Faktisk vidste han slet ikke noget om pengene.

- Det er klart, at det er penge, som vi sagtens kan bruge i klubben. Men jeg troede bare, at prisen var et landsholdsarrangement for vinderne. Derfor er det jo bare en ekstra bonus, lyder det fra Jakob Hermansen.

Med prisen følger et helt særligt arrangement til Bruno Rasmussen i forbindelse med en landsholdshjemmekamp