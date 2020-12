Se billedserie Stig Clausen, driftschef for Sagnlandet Lejre, viser det nye »sådan tager man sig af et egetræ« diplom. Privatfoto

En gave til Sagnlandet plantet

Lejre - 04. december 2020 kl. 06:56 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Bygger man en stor træbygning, er det godt at sende tanker både til fortid og fremtid. Derfor var de store smil også fremme onsdag den 2. december, hvor et ungt egetræ fik nyt hjem i mulden foran den genskabte vikingekongehal i Sagnlandet Lejre.

Her skal træet fremover give både skygge og hygge til de mange besøgende, efterhånden som det med tiden får vokset sig til et smukt stort træ. Et stort træ som dem vikingetidens håndværkere yndede at bygge både huse og skibe af, og som også har lagt tømmer til den genskabte udgave af Danmarks største vikingebygning.

Til selve Kongehallen er der brugt mere end 600 egetræer på 120-210 år, heriblandt flådeege plantet i 1809 af Frederik VI.

Og da Dronning Margrethe i juni slog den røde snor over med et enægget vikingesværd, havde Elgaard Architecture A/S en gave med til Sagnlandet Lejre: et gavekort på et fint ungt egetræ. Elgaard Architecture var bygherrerådgiver på kongehallen.

- Kongehallen er bygget ved hjælp af over 1000 ton egetræ, og derfor er vi i Sagnlandet Lejre meget glade for, at vi har fået dette fine egetræ som gave. Træet, der er lige over fem meter højt, er nu kommet på plads i midten af pladsen foran kongehallen. Det kommer på bedste vis til at illustrere samspillet mellem natur og menneskets brug af skovens træer som vigtig ressource, siger direktør for Sagnlandet, Lars Holten i en pressemeddelelse.

- Der er ikke så mange store egetræer tilbage i Danmark. De fleste af de store træer blev omkring år 1800 fældet, da der skulle bygges nye flådeskibe. At der nu fremover vil trone et egetræ side om side med kongehallen levendegør nu fortællingen om hallen yderligere, siger Lars Holten og fortsætter:

Første spadestik blev taget af Lars Holten, dog ikke med en vikinge træspade, men derimod med god hjælp fra Sagnlandets minigraver. Mens de glade givere, Peder Elgaard fra Elgaard Architecture A/S og bygherrerådgiver Henrik Høilund kiggede på.