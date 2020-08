En frontkæmper runder de 80

Virginia Holst blev også berømt for sit store engagement i kampen for at få indført muligheden for dobbelt statsborgerskab i Danmark. En fight, som lykkedes for den amerikansk fødte frontkæmper i denne sag. I april 2016 kunne hun fejre, at hun opnåede sit danske statsborgerskab - uden at miste sit amerikanske.