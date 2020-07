Se billedserie Med en kærlighed til veteranbilerne, der gør selv de fire herrer nostalgiske, rodes der med alt fra folkevogn til Mercedes. Foto: Daniel Sennek

En dyb passion for de ældre årgange

Lejre - 18. juli 2020 kl. 19:05 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver onsdag mødes Jens Ole, Torben, Ole og Bjørn på Bomgården i Kirke Såby. Her bliver der »sparket dæk«, som udtrykket lyder, når der sammen med de fire ældre herrer er en række ældre biler, der skrues på og sættes i stand.

I værkstedet står en grøn folkevogn bobbel fra '72, en rød Mercedes fra '63 og en folkevogn campervan fra '75. De gamle veteranbiler er en passion, som de fire herrer fælles deler, så derfor mødes de ugentligt til en snak og lidt arbejde på de ældre biler.

- Vi elsker alle at mødes og rode med de gamle biler her. Nogle af os aner intet om biler, så det er meget godt, at vi har to tidligere folkevognsmekanikere med os. Vi hygger over kaffe og en god sludder, mens vi kan blive helt nostalgiske over de gamle biler, lyder det fra Jens Ole Jakobsen, der ejer den gamle Mercedes SL 230, også kaldet »Pagode« på grund af det specielle tag.

Det var også Jens Ole, der i sin tid startede mødestedet her på Bomgården. Han kendte Ole Baggersgaard i forvejen og vidste, at han vidste noget om biler fra sin tid hos Volkswagen.

- Jens Ole spurgte, om jeg ikke kunne lære ham lidt om den gamle Mercedes, men jeg måtte pænt afslå. Det var sgu en alt for fin bil, så jeg sagde, at hvis han havde en folkevogn, så var det en anden snak. Og straks viste han mig den grønne bobbel på sin telefon, fortæller Ole Baggersgaard.

Den gamle grønne folkevogn trængte til noget af en omgang, så det blev et projekt, hvor flere kom til på Bomgården. Torben West kendte i forvejen Ole fra en fælles tid som mekanikere. Bjørn Amgild kom til, da han havde en gammel bil, der skulle stå et sted - og kendte Jens Ole i forvejen.

Det sted var Bomgården, hvor det er muligt for de fire at mødes med deres gamle biler. Stemningen er høj og de fire veteranbilsentusiaster er i højt humør.

- Det er jo et ideelt sted for os. Der er masser af plads, og ikke mindst en lift. Liften er vigtig, for i vores alder er det sgu lidt svært at komme ind under bilerne, siger Torben West med et smil.

Men hvad er det, der driver passionen for de ældre biler? Hvorfor er det lige, at man gerne vil bruge tid og penge på biler, der ikke ligefrem er praktiske?

- Det bunder jo i en dyb fascination af de gamle biler. Det kan godt være, at de upraktiske, men de sjovere og flottere, synes vi. Det afhænger selvfølgelig af alderen, hvilke biler man godt kan lide. Jeg kan tydeligt huske, at jeg havde sådan en rød Mercedes SL 230 som legetøjsbil, da jeg var dreng - og det er simpelthen derfor, at det var den, jeg skulle have, fortæller Jens Ole Jakobsen.

En blanding af æstetik og nostalgi er, hvad der holder de ældre herrer til ilden. Det handler ikke bare om rode med gamle biler, men at huske tilbage og mødes i sociale sammenhænge. Har man en bil af en ældre årgang, så sætter det minder i gang hos både dem selv og folk, der ser dem.

- Lige nu har jeg jo ikke selv en veteranbil, men blot den gamle BMW. Jeg vil meget gerne have en Citroen 2CV, da min kone kan huske dem fra gamle dage. Så igen er det jo det nostalgiske i det, slutter Bjørn Amgild, inden de gamle biler kører en lille æresrunde og ind i værkstedet igen.