Se billedserie Jette La Cour gik fra sygeplejerske til indehaver af strikkebutik på tre måneder. Foto: Daniel Sennek

Send til din ven. X Artiklen: En drøm blev til virkelig: 57-årige Jette gik fra sygeplejerske til strikkedame Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En drøm blev til virkelig: 57-årige Jette gik fra sygeplejerske til strikkedame

Lejre - 08. september 2020 kl. 19:22 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nærmest ved et tilfælde besluttede Jette La Cour at forfølge sin drøm om at blive butiksejer. Jette er uddannet sygeplejerske og arbejdede med det indtil den 28. maj i år, hvor hun stoppede. I juni kørte hun forbi et tomt lokale på Hovedgaden i Hvalsø, og straks slog hun til for at prøve den livslange drøm om at eje sin egen butik af.

- Jeg tænkte, at jeg er 57 år, så hvis jeg skal have chancen for at udleve den drøm, så skulle det være nu. Siden har utrolig mange mennesker bakket mig op, så det allerede på så kort tid er blevet en realitet. Alt er simpelthen gået helt perfekt, så nu er det bare fantastisk at være kommet i gang, lyder det fra Jette La Cour, der åbnede butikken onsdag i sidste uge.

Masser af mennesker havde lagt vejen forbi på åbningsdagen for den nye butik, Strikkelyst, på Hovedgaden 7. Her sælges der garn i alle regnbuens farver, tilbehør, tasker og andre produkter.

- Jeg har været rigtig glad for at være sygeplejerske, det skal man ikke tage fejl af, men muligheden opstod for, at jeg kunne udleve den drøm om egen butik, der altid har ligget i baghovedet. Det har jeg altid gerne villet prøve. Og når det så kan kombineres med min interesse for at strikke, så er det jo bare fantastisk, siger Jette La Cour.

Hun har nemlig altid strikket, så længe hun i hvert fald kan huske, i nærmest alle hendes vågne timer. Siden hun var lille, har hun samtidig været fascineret af egen butik.

- Jeg kan godt lide den her interaktion mellem mennesker. Den var der også som sygeplejerske, men der var der mere fokus på omsorg og lignende. Når man har sin egen butik, handler det mere om service overfor kunderne. Det tiltaler mig meget - og så samtidig vise, at det altså aldrig er for sent at forfølge sin drøm, fortæller Jette La Cour.

Den succesfulde åbning af Strikkelyst har også givet hende blod på tanden, så der er 100 procent dedikation fra Jettes side.

- Jeg har altid ment, at Hvalsø har manglet sådan en butik, som den her - og så må det briste eller bære. Starten har været forrygende, så hvis det bare fortsætter sådan, så er jeg mere end tilfreds, siger den strikkeglade ejer med et smil på læben.

- Jeg lærte at strikke, da jeg var barn og har gjort det lige siden. Min erfaring med strik og garn er derfor stor, og jeg har massere af viden og passion, som jeg ønsker at give videre og dele med ligesindede. Det er derfor med stor glæde og hjertevarme, at jeg åbner butikken, fortæller Jette La Cour, der ikke kun vil sælge garn, men også afholde håndarbejdscafé den første onsdag i hver måned.

- Mit langsigtede håb er at arrangere kurser og foredrag med spændende og inspirerende mennesker indenfor håndarbejde. Jeg kunne foreksempel godt tænke mig at lave et begynderkursus. Men nu må vi se, hvad fremtiden bringer. Jeg har i hvert fald kastet mig fuldt ud i det og håber på det bedste, lyder det Jette La Cour.