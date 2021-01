Se billedserie Peter Langager (tv.), gennem mange år formand for Hvalsø Bio, stopper som formand på grund af alder. Han forbliver dog aktiv i biografen. Her ses han med Ole Meibom (th.), som køres i stilling til at overtage formandsposten. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

En æra er slut - biografens formand stopper

Lejre - 29. januar 2021 kl. 08:53 Af Agnete Vistar

Efter 23 år som formand for Hvalsø Bio har Peter Langager, biografens formand, besluttet ikke at stille op til bestyrelsen ved næste generalforsamling. Han har passet formandsposten i godt 23 år, det vil sige lige siden foreningen bag biografen blev etableret i 1997.

Det er med andre ord en æra, der er slut.

- Det har været en udfordrende, interessant og dejlig rejse, hvor jeg sammen med de mange aktive har forvandlet Hvalsø Bio, siger Peter Langager i en pressemeddelelse.

Fra begyndelse var det en stor opgave og temmelig ukendt land for den nye forening og dens formand. Peter Langager gik dog til sit nye hverv med meget stor leder-erfaring i bagagen. Han er tidligere generaldirektør i DSB, tidligere direktør for Sund & Bælt og forhenværende præsident for Den Internationale Jernbaneunion.

Den ledererfaring kom Hvalsø Bio til at nyde godt af.

- Vi skulle først lære noget om biografdrift og lejede så en lukket og nedslidt biograf. Den blev senere købt. Den har siden gennemgået flere renoveringer, ombygninger, tilbygninger og digitalisering, således at vi i dag har en tidssvarende biograf og café. Der er i tidens løb udviklet en lang række tilbud til kunderne, således at Hvalsø Bio i dag er et kulturelt fyrtårn på Midtsjælland med en stor, trofast medlemsskare og kundekreds, fortæller Peter Langager.

- Når jeg har besluttet at stoppe, skyldes det, at jeg i foråret fylder 82 år, og jeg synes derfor, at det er rettidig omhu at give stafetten videre. Det føler jeg også, at jeg roligt kan gøre. For Hvalsø Bio er i god form, fastslår Peter Langager, der nævner, at Hvalsø Bio trods Covid-19 udfordringerne har klaret sig gennem skærene.

I bestyrelsen for Hvalsø Bio har man drøftet hvem, der skulle tage over, og der er enighed om, at næstformand Ole Meibom vil være det naturlige valg til at overtage formandsposten.

Ole Meibom har været aktiv i mange år som operatør, leder af operatørerne samt med ansvaret for de tekniske systemer og bygningen. Han har været medlem af bestyrelsen siden 2011 og har stået for den omfattende udvidelse i 2016/17, så han kender hver en krog af biografen. Han har desuden en bred ledelses- og erhvervserfaring fra en række private virksomheder.