Ellemann-Jensen blæste til værdikamp

Lejre - 05. juni 2021 kl. 17:11 Af Agnete Vistar

Et højdepunkt for fællesskaber, hvor folk tog personligt ansvar, hensyn og viste omtanke. Og desværre også et lavpunkt for folkestyret.

Sådan beskrev Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen den forgangne corona-krise i sin tale på terrassen ved Restaurant Herthadalen i Lejre. Det var fjerde sted på dagens grundlovsdags-turné for den nye Venstre-boss, og herthadalen med Knapsøen som baggrund tog prisen i hans øjne som det smukkeste af de fire steder.

Men der faldt krasse ord om Socialdemokratiets håndtering af coronakrisen - det var startet godt, alle bakkede op, men Jakob Ellemann frygter, at man står tilbage med et fattigere Danmark i mere end én forstand, når krisen er overstået.

- Et mindre frit Danmark, der lukker sig om sig selv; med dårligere muligheder for at investere i fremtiden. Et Danmark, som bevæger sig i den forkerte retning, sagde han - og blæste derefter til kamp på en række værdier, som Venstre må og skal vinde, hvis ikke et politisk skred skal sætte sit præg på landet.

Den første kamp handler ifølge Jakob Ellemann-Jensen om, at Danmark skal forblive åben for omverdenen. For det karakteriserer succesrige lande:

- Vi er gået fra at hylde de nationale og danske værdier til at stille det op som en modsætning til internationalt udsyn, det åbne sind og internationalt samarbejde. Den modsætning er falsk, sagde han.

- Vi har plads til forskellige kulturer og religiøse forskelle; der er mange måder at være dansk på - så længe der ikke er tvivl om, at de liberale frihedsrettigheder skal komme først, hvis man vil være borger her, sagde Venstre-formanden.

- Derudover gælder det om at kæmpe for et rigt Danmark. Coronakrisen har åbnet statskassen på vid gab, og det er blevet gammeldags at bekymre sig om, hvor pengene skal komme fra. Skatten er hævet 40 gange på de sidste to år. Vi lever i en ansvarsløs tid, hvor økonomisk ansvarlighed og respekt for borgere, som går på arbejde og betaler skat, er under pres, sagde han.

Venstre-formanden er »virkelig bekymret« for, om der bliver problemer med at holde fast i kvaliteten af vores velfærdssamfund:

- Når færre skal betale for flere, frygter jeg, at vores børn vil få færre muligheder, end vi selv har haft. Vi risikerer dårligere uddannelser og et sundhedsvæsen, der halter efter andre lande, pointerede han.

Den tredje værdi, som Venstre vil kæmpe for, er frihed.

- Socialdemokratiet vil gå langt for med kontrol og styring at tvinge en samfundsudvikling ind på deres retning. Staten bliver et værktøj for at fremtvinge et bestemt samfund. Overskrifter som centralisering, magtfuldkommenhed og ensretning er overskrifter, vi har set for mange af, fastslog han.