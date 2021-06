Se billedserie Der var højt humør under den bagende sol, da eleverne fra Midtsjællands Efterskole fredag morgen varmede op til årets sponsorløb. Foto: Kirsten Ellebæk Foto: kirsten@fo2graf1.dk

Elever løber oliventræer til Palæstina

Fredag trodsede Midtsjællands Efterskole heden og løb mere end 100.000 kroner hjem til Oliventræer til palæstinensiske bønder.

Lejre - 19. juni 2021 kl. 07:11 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Siden 2001 er over 500.000 oliventræer og hundreder af hektar landbrugsjord på Vestbredden blevet ødelagt som følge af Israel-Palæstina konflikten. Uden jord til dyrkning eller græsning vokser fattigdommen i de palæstinensiske områder. Men ved at sponsorere et oliventræ, kan man være med til at sikre, at marker, der ligger mellem israelske bosættelser, ikke bliver overtaget af den israelske stat. Og det er lige præcis det, Verdensborgerholdet på Midtsjællands Efterskole i Ny Tolstrup har planer om. Det fortæller Noa Bay, der selv er en del af holdet, der står bag fredagens sponsorløb.

- Det handler om at gøre en god gerning, og ved at sponsorere de her træer, så kan vi sikre, at bøndernes jord ikke bliver overtaget.

Målet nået Efterskolen havde et mål om som minimum at samle 75.000 kroner ind. De nåede op på over 100.000 kroner. Derved har de have penge nok til at kunne sponsorere tæt på 600 af de tre år gamle oliventræer, som Folkekirkens Nødhjælp køber på lokale markeder og giver til fattige familier i Palæstina.

I plantesæsonen sker udplantningen i tæt samarbejde mellem de modtagende bønder og frivillige og drives af KFUM og KFUK.

- Det sidste lange stykke tid har alle eleverne på skolen selv skulle stå for at skaffe sponsorer til løbet. Så betaler hver sponsor et beslemt beløb per runde, vi løber, og herefter går pengene til oliventræsprojektet, fortæller Noa Bay om fredagens sponsorløb.

Gud bevare MSE Det er langt fra første gang, skolen afholder psonsorløb. Faktisker det en årlig tradition, og der er ikke sparet på hverken højt humør eller festlige farver. Alle eleverne er iført de samme hvide trøjer og på ryggene har de fået skrevet navnene på alle deres sponsorer. Det er primært familie, venner og lærere fra skolen, der alle smider mellem en og ti kroner per runde.

Efter morgensang bevæger alle eleverne sig ned på det store grønne areal overfor skolen. Her står borde klar til, man kan sætte en streg for hver runde eller få noget vand i varmen. Under den bagende sol nærmer klokken sig ni, hvor forstander på efterskolen, Christian Hougaard-Jakobsen iført kjole og hat og med en slukket cigaret i hånden stiller sig frem og holder sin traditionelle dronninge-tale, hvor han officielt åbner løbet:

- Vi skal løbe for en bedre verden og for et godt formål. Gud bevare MSE og hav en god sponsordag!

Fest og farver Fordelt på to gange 45 minutter skal eleverne herefter løbe, gå, cykle eller trille 500 meters-runder så mange gange som muligt. Og motivationen er tårnhøj til trodws for den bagende sol.

Til at køle de unge ned står en lærer klar til at overhælde dem med vand fra en haveslange midt på ruten. Et andet sted på ruten står to andre lærere klar og kaster med farve, der maler tøjet og de unges ansigter i alle regnbuens farver.

- Vi har jo vejret med os i år. Måske endda lidt for meget, konstarerer Noa Bay, og når lige at uddybe, inden der skal løbes sponsorpenge hjem:

- Det bliver en hyggelig og festlig dag. Og så gør vi det for noget rigtig vigtigt!