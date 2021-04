Artiklen: Elever klar til at købe genbrugstøj

Jazz-rytmer fra en lille boks, spreder sig ud på Nørretoften midt i Osted, hvor elever fra Osted Efterskole er klar til at åbne deres genbrugsbutik, Kluns.

Den røde løber er rullet ud, og en fin lille rød snor er sat for døren.

Rebecka Vinther hænger en seddel på et vindue ved siden af døren, som opfordrer kunderne til at deltage i en quiz på åbningsdagen.

- Vi holdt åbningsfest for efterskolen i sidste uge, så vi har haft noget oprydning, fortæller Rebecka Vinther og indrømmer, at det er svært ikke selv at købe noget af tøjet.