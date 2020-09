En elev er testet positiv for Covid-19 på Hvalsø Skole. Tre 6. klasser og flere lærere er sendt hjem til test. Arkivfoto: Agnete Vistar

Elev smittet: Tre klasser er sendt hjem

Tirsdag blev der konstateret et smittetilfælde af coronavirus på Hvalsø Skole. Eleven, der er blevet testet positiv, har været hjemme siden weekenden, mens der blev ventet på testresultat.

Eleven har forud for det opdagede smittetilfælde deltaget i fælles idrætsundervisning for hele årgangen. Det har nu resulteret i, at alle tre 6. klasser på Hvalsø Skole er blevet sendt hjem til test. Det samme er de lærere, der har undervist eleven torsdag og fredag i sidste uge.