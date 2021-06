Elektronisk musik, øko-mad og kunstdebat

Se billedserie Et nedlagt landbrug i Kisserup danner rammen om den spirende festival Elektronisk Solskin som så sin begyndelse sidste år. Idémanden bag festivalen, Sven Meinild blev en del af bofælleskabet på landstedet for et par år siden, da han og familien søgte ud af storbyen.Sven er selv musiker og har ønsket at rykke kulturoplevelser ud til publikum i sit nye lokalområde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kisserup: I et nedlagt landbrug i Kisserup spirer en helt ny festival for andet år i træk, som inviterer til elektroniske koncerter, snak og lokalt produceret mad. En bæredygtig festival med en ambition om at bringe det bedste fra den eksperimenterende elektroniske scene ud i provinsen.

Elektronisk Solskin er en endagsfestival, som byder på fem koncerter med danske og udenlandske elektroniske kunstnere, indenfor meget forskellige grene af den elektroniske scene.

De optrædende artister kommer med deres forskellige udtryk til at vise, at elektronisk musik er meget andet end et insisterende beat til dansegulvet.

- Det er en helt klar motivation for den her festival, at give folk mulighed for at komme ud og lytte til elektronisk musik, selvom de ikke lige bor i storbyen, og måske komme hjem med en ny opfattelse af, hvad musikken kan, fortæller initiativtager Sven Meinild om festivalens ene formål i en pressemeddelelse.

- Det andet formål med festivalen er at sætte tanker i gang om samspillet mellem teknologi, natur og kunst. Derfor fungerer alle de optrædende også som et input i den tematik.

På scenen kommer man til at opleve sårbar elektronisk pop, tribale rødder, reallyde fra naturen inkorporeret i musikken og mange andre indgange til musikalsk greb om natur, arv, krop og teknologi.

Sulten stilles af den lokale kok gulerodskrigeren, som serverer en menu af suppe, salat og brød til aftensmad, mens Kisserup Krat disker op med kaffe, the, øl, vand og hjemmebagte vafler.

Programmet og en detaljeret beskrivelse af kunstnerne kan ses på Elektronisk Solskin 2021s Facebook-begivenhed af samme navn.

Elektronisk Solskin finder sted på Kisserup Krat 2, to kilometer fra Hvalsø Station. Arrangørerne opfordrer til, man atger offentlig transport.

Efter koncerterne kører der en bus direkte fra Kisserup Krat 2 kl 23.20 med ankomst 23.50 ved Roskilde Station. Ønsker man at benytte denne mulighed, skal man vælge denne billettype i forsalget. Pladserne i bussen vil i første omgang gå til dem, der købt billet i forsalg. Billetter kan købes via billetto.dk eller i døren. info opdateres løbende via facebook event for Elektronisk Solskin 21. Ved spørgsmål kan man kontakte info@elektronisk-solskin.dk eller ringe på 28741025.

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond og Lejre kommunes Kulturpulje.

